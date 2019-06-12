مصادر: جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم شراء حصة من مبنى إداري في نيويورك

قال مصدر مطلع إن جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم يعتزم شراء حصة صندوق الاستثمار العقاري الأمريكي "فورنادو رياليتي تراست" في المبنى الإداري "330 ماديسون أفنيو" في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية. وتبلغ حصة صندوق الاستثمار الأمريكي في المبنى 25%.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن اتمام هذه الصفقة سيعطي جهاز أبوظبي للاستثمار الملكية الكاملة للبرج الإداري الذي يمتلك بالفعل الجزء الأكبر منه، مضيفة أن "فورنادو" كان قد أعلن أمس موافقته على الصفقة في إطار عملية "بيع وشراء" مع شريكه الإماراتي الذي يمتلك 75% من العقار في صفقة تقدر بحوالي 900 مليون دولار.



وبحسب صندوق الاستثمار الأمريكي، فإنه سيحقق صافي ربح قدره 100 مليون دولار بعد سداد قروض التمويل العقاري المستحقة عليه وقدرها 500 مليون دولار. ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الثالث من العام الحالي.



تبلغ مساحة البرج الإداري حوالي 846 ألف قدم مكعب (79 ألف متر) ويحتل موقعا ممتازا على بعد مبنى واحد من محطة "جراند سنترال" وناطحة السحاب "فاندربلت".



وبحسب التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار، فإنه يخصص ما بين 5% و10% من محفظة استثماراته الضخمة للاستثمار العقاري. وتقدر قيمة الأصول التي يديرها صندوق الاستثمار الإماراتي بحوالي 696 مليار دولار ليكون ثالث أكبر صندوق ثروة في العالم بحسب معهد صناديق الثروة السيادية.