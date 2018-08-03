إصابة 4 مواطنين أثر سقوط بلكونة عقار في الإسكندرية

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص هم "محمد أحمد مصطفى، 57 عاما، رشا محمد نعيم 16 عاما، منصورة عبدالعاطي عبدالهادي 6 أعوام، وغنية أحمد إبراهيم"؛ أثر سقوط بلكونة عقار كائن في 60 شارع القفال مع تقاطع حافظ حسنين، غرب الإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج



تلقت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء محمد الشريف، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل؛ يفيد سقوط بلكونة وإصابة 4 أشخاص "صاحب محل و3 مواطنين تصادف مرورهم في الشارع وقت الحادث".



وبانتقال حكمدار غرب الإسكندرية اللواء أشرف زغلول، والمقدم أحمد بك الصرفي رئيس المباحث، وضباط قسم شرطة مينا البصل، وقوات من إدارة الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، والمرور، ومسئولي حي غرب برئاسة اللواء هشام كمال، حيث يجرى العمل على إزالة ما بقي من البلكونتين، وإخلاء العقار بالكامل من السكان.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.