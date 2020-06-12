قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة وضعت عددًا من الضوابط الوقائية لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالقطاع، مضيفة أن مصر دولة آمنة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بالنسبة للدول المصدرة للسياحة.

وأضافت «شلبي» في مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، اليوم الجمعة، أن تجربة عودة السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية نجحت بصورة كبيرة، مؤكدة أن الفنادق مستعدة لاستقبال السائحين بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، ما ساهم في إعادة فتح المدن لاستقبال السياحة الدولية.

وأوضحت أن إجراءات فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق، تمثلت في استعادة الطيران المباشر للمحافظات الساحلية، منوهة بأن هناك بعض الدول فتحت السياحة من جهتها إلى مصر.

وذكرت أن شواطئ البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح من الشواطئ المحببة للأسواق المصدرة للسياح، مؤكدة أن الدولة مستعدة لاستقبال السياح في هذه المناطق من جميع الدول، حسب مستجدات كورونا.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها، صباح اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقا لتطورات الوضع الصحي في البلاد.