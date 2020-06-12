إقليم تيجراي الإثيوبي بصدد إجراء الانتخابات خلافا لباقي البلاد

أعلن إقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا، أنه سيمضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية متجاهلا تأجيل هيئة الانتخابات للاقتراع على مستوى البلاد، لتضع إدارتها في مسار تصادمي مع الحكومة الاتحادية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

ويسلط القرار الضوء على الانقسامات التي نشأت بين الجماعات العرقية الإثيوبية منذ تولي رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة قبل عامين متعهدا بتخفيف سيطرة الدولة.

وشجعت الإصلاحات بعض الجماعات السياسية على المطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي الإقليمي؛ ما أثار القلاقل وعرض خطط انفتاح الاقتصاد على الاستثمارات الأجنبية للخطر.

وقالت جبهة تحرير شعب تيجراي في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "قرر مجلس ولاية تيجراي إجراء انتخابات إقليمية في موعدها المحدد".

وتم تأجيل الانتخابات الوطنية، التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس والتي تم وصفها بأنها اختبار رئيسي لإصلاحات رئيس الوزراء آبي أحمد، في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في 2021.