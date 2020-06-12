أوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، مذيعة برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنها لم تقصد الإساءة لطارق عبادة مهندس الصوت الخاص بالبرنامج أثناء حلقة يوم الأربعاء الماضي.

وردت شيحة على فيديو اتهامها بالتنمر على مهندس الصوت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قائلة: "الفيديو الذي تم تداوله ليس كاملا وتم ترويج جزء صغير منه وهذه ليس الحقيقة الخاصة بالفيديو".

وأوضحت مفيدة أنها تجمعها صداقة بطارق عبادة على مدار 20 عاما، قائلة: "هو كان مهندس الصوت في الحلقة وانا كنت بهزر معه، وممكن يكون خانني التعبير في كلمة (بس)".

وأضافت: "منتهى الظلم واضح جدا ان في كتيبة من الناس او الحسابات المفبركة على السوشيال ميديا قرروا يعملوا من الفيديو البسيط شئ كبير جدا".

وأكدت مفيدة شيحة أن الترويج الذي حدث لمقطع فيديو صغير لها يشير للإساءة لمهندس صوت البرنامج هو ما دفعها للخروج بفيديو لتكشف الحقيقة لكل متابعيها، مشيرة أنه تم فهم غرضها بشكل خاطئ وهي كانت تمزح مع مهندس الصوت فقط.

وأشارت مفيدة أنه في مصر لا يوجد بيننا التمييز بين الالوان او العنصرية بشكل عام، ولا يوجد في نيتها الإساءة، ولم تسعى أو تفكر في العنصرية بين الاشخاص.

https://www.instagram.com/tv/CBTqzR5AVJS/?igshid=1ulb32yfjovsh