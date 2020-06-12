الأرجنتين قد تمدد مفاوضات جدولة ديون 65 مليار دولار بمهلة جديدة

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تواجه الأرجنتين اليوم الجمعة المهلة الثالثة في مفاوضاتها لإعادة هيكلة ديون خارجية بحوالي 65 مليار دولار، بينما بدت أنها تقترب من التوصل لاتفاق مع دائنيها.

وذكرت صحيفة كلارين اليومية أمس الخميس أنه قد يتم تمديد المهلة لعشرة أيام على الأقل.

وتعمل الأرجنتين على تحسين عرضها للدائنين، وقال وزير الاقتصاد مارتن جوزمان إن الاقتراح سيتضمن تعديلا لأسعار الفائدة.

وكانت تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد تخلفت عن سداد ديون بنحو 500 مليون دولار في مايو.

وتشدد حكومة الرئيس ألبرتو فيرنانديز على أن اتفاق إعادة هيكلة الديون يجب أن يكون مستداما لاقتصاد الأرجنتين المأزوم.

وقال جوزمان لصحيفة فالور إيكنوميكو البرازيلية إنه "في الأسبوعين الماضيين، تزايد التفاهم (مع الدائنين).. ونستمر في العمل على تعظيم القبول".