الجزائر: 10 فيات و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كشف مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة، عن تسجيل 10 وفيات و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 751 حالة، وإن مجموع الإصابات بلغ 10698 موزعة عبر كل مدن البلاد.



واوضح فورار، أن 68 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 7322. كما اشار إلى تواجد 39 مريضا في العناية المركزة.



من جهة أخرى، فتحت إدارة مستشفى قسنطينة الجامعي شرقي الجزائر، تحقيقا اثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إهمال في التكفل بالمرضى المصابين بكورونا.



وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة المستشفى أوقفت 5 موظفين عن العمل كإجراء عقابي لهم، بسبب التقصير في أداء مهامهم.



وقامت الإذاعة الجزائرية بإخضاع كل عمال إذاعة ولاية بومرداس المحلية للحجر الصحي، بعدما تأكد إصابة 5 من طاقم الإذاعة بفيروس كورونا، بينهم مديرة الأخبار.