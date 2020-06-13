حالات الإصابة الجديدة بكورونا في تركيا تتجاوز الألف بعد تخفيف الإجراءات

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 مايو، بعد الإلغاء الجزئي للإجراءات الرامية لاحتواء انتشار الجائحة. وكان وزير الصحة فخر الدين قوجة حذر المواطنين من "التفاؤل الخاطىء"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.



وسجلت وزارة الصحة 1195 حالة جديدة اليوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 175218 حالة. وهي الزيادة اليومية الأعلى منذ 17 مايو. وتوفي 15 شخصا بسبب الفيروس، وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس 4778 حالة.



وقال وزير الصحة عبر تويتر: "انتشار الفيروس ينبع من التفاؤل الخاطئ. يجب علينا مراعاة وضع أقنعة الوجه الواقية وقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة".