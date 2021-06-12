«مسافرون» تطالب باستمرار منح حوافز للسائحين لتشجيعهم على زيارة مصر

عاطف عبداللطيف: القطاع مكبل بالأعباء والرسوم ومطلوب مساندته بشكل فعلى

طالب الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء بضرورة استمرار منح حوافز للسائحين لتشجيعهم على زيارة مصر فى الوقت الحالى.

أشار إلى أهمية استمرار منح التأشيرة بدون مقابل «مجانى» لفترة أخرى فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعانى منها القطاع من جراء انتشار فيروس كورونا لأنها ميزة للسائح تشجعه على زيارة مصر بدلا من الاتجاه لمقاصد أخرى منافسة مثلما بدأ الأوكران التوجه إلى تركيا عقب عودة رسوم التأشيرة مع بداية يونيو الحالى.

وأكد عبداللطيف على ضرورة توفير التمويل للقطاع بشكل ميسر ومنح الفنادق مهلة لتوفيق أوضاعها وارجاء عمليات التفتيش لحين حصول الفنادق السياحية على تمويل لعمليات الاحلال والتجديد خاصة أن الوضع الحالى غير مناسب لمزيد من الاجراءات الرقابية والتفتيشية على المنشآت السياحية ولكن يحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة.

وقال رئيس جمعية مسافرون للسياحة إن غرفة المنشآت الفندقية أرسلت منشورا دوريا للفنادق حول تطبيق المعايير التى سبق وضعها بين وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية من جهة ومنظمة السياحة العالمية من جهة أخرى والتى صدر بها القرار الوزارى رقم 670 لسنة 2019 الذى يلزم المنشآت الفندقية بتوفيق أوضاعها وتطبيق معايير التصنيف المحددة سلفا وبناء عليه سيتم مرور لجان من وزارة التفتيش على الفنادق لمراجعة خدمات الفنادق المقدمة وأيضا سيتم تحديد فئة النجوم المستحقة لكل فندق سواء برفع الدرجة او مهلة لتوفيق الاوضاع للفنادق التى لم توفق أوضاعها.

وأوضح عبداللطيف أنه طبقا للمنشور فإن هذا الإجراء جاء عقب جهود مبادرة البنك المركزى الصادرة فى 8 يناير 2020 والخاصة بتمويل القطاع بمبلغ 50 مليار جنيه وفائدة 8% متناقصة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد الخاصة بالمنشآت السياحية لتنتهى فى 31 ديسمبر 2021.

وفى هذا الاطار دعا عبداللطيف إلى توفير مزيد من المرونة فى الحصول على قروض للقطاع السياحى ضمن مبادرات البنك المركزى بفائدة 8% لأن شروط المبادرة شبه تعجيزية والغالبية العظمى لم تستطع الاستفادة من هذه المبادرة وهذا يعنى عدم القدرة على اجراء عمليات الإحلال والتجديد بالفنادق وفى حالة تفتيش وزارة السياحة ستجد أن غالبية الفنادق لم توفق أوضاعها لعدم الحصول على التمويل من المبادرة.

وطالب عبداللطيف بضرورة تشكيل لجان من وزارة السياحة للمرور على المنشآت الفندقية ورصد المشكلات والمعوقات على ارض الواقع والعمل على حلها فى اسرع وقت ومعرفة سبب وجود فنادق مغلقة بالمدن السياحية. مؤكدا على ان المنافسة مع دول الجوار شرسة جدا حاليا ويجب ان نستعد لها بتذليل العقبات ودعم القطاع السياحى حتى نكون مؤهلين للمنافسة على جذب مزيد من السياح خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى ضرورة مساندة القطاع السياحى بشكل فعلى حتى نستطيع النهوض به وتحقيق العائد منه.. لافتا إلى أن مبادرة توفير المرتبات بضمان وزارة المالية مازال القطاع السياحى يعانى من بعض اشتراطاتها.

وناشد رئيس جمعية مسافرون للسياحة بتأجيل تحصيل أقساط المبادرة أو احتساب عام على الأقل من تاريخ الحصول عليها مؤكدا ان القطاع مكبل بالاعباء والرسوم من كهرباء ومياه وتأمينات رغم اوضاع السياحة الصعبة بسبب فيروس كورونا وتوقف السياحة من بريطانيا وهذا سيترتب عليه اتجاه بعض اسواق أوروبا إلى وقف السياحة إلى مصر بعد وضع بريطانيا لمصر فى القائمة الحمراء.