ليبيا: المشري يبحث مع الوفد التركي العلاقات الثنائية ومؤتمر «برلين 2»

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم السبت، مع الوفد التركي رفيع المستوى، الذي يزور البلاد حاليا، "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي"، إضافة إلى مؤتمر "برلين 2"، وفق بيان صادر عن مجلس الدولة.

وذكر البيان الذي أوردته بوابة الوسط الليبية أن الوفد التركي الزائر ضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخرالدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وخلال اللقاء، أبدى رئيس مجلس الدولة "تقديره الكامل للدور التركي الداعم للاستقرار في ليبيا"، وأكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 كانون أول/ديسمبر المقبل".

كما شدد المشري على ضرورة "ضمان نزاهة الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها"، و"حق الشعب في أن يقول كلمته في مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية".

ووصل الوفد التركي، مساء الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك قبل القمة المقررة لقادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في 14 حزيران/يونيو الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن "تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا"، موضحا أن القوات التركية موجودة فيها بدعوة من حكومة طرابلس، وأنها تقوم بأنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري بما يتماشى مع الاتفاقات الثنائية والقانون الدولي.