علق الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على جلسة تكريم لاعبي نادي الأهلي والزمالك، قائلًا إن اللقاء اتسم بالحس الوطني وحديث اللاعبين عن المنتخب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، إن الأهلي والزمالك من أفضل الأندية في العالم، مشيرًا إلى استقبال الإمارات لهم آخر مرة في ملعب محمد بن راشد.

وأضاف أن الخلاف الذي نشب بين اللاعبين وقتها كان شيئًا بسيطًا، موضحًا أن الجلسة كانت اجتماعية رياضية تثبت للعالم كله أن مصر دولة التسامح.

وذكر أن مصر بلد عريق يجمع نخبة كبيرة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين، معربًا عن فخره بالعمل بها كسفير لدولته الإمارات.

وأوضح أن مصر تعتبر قلب الوطن العربي وملجأ الدول العربية والمنبع الثقافة والعلم والحضارة، لافتًا إلى أن الله رزقها بقيادة حكيمة وواعدة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

وحرص الدكتور حمد الشامسي سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على استقبال لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والأهلي، وجاءت الجلسة تكريماً لهم، بسبب ما يقدمه بالكرة المصرية، وما يمتازوا به من التسامح والتعاون والاخلاق العالية، مؤكد أن الرياضة لها دور كبير في تقريب العلاقات ونشر الثقافات.

وتواجد في الجلسة كلا من : محمود عبد الرازق الشهير بـ شيكابالا، وطارق حامد، ومحمود حمدي الشهير بـ"الونش"، ومحمد عبد الشافي، وأحمد سيد الشهير بـ زيزو، ومحمود عبد الرحيم الشهير بـ جنش، ومحمد مجدي الشهير بـ قفشة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وأحمد يوسف، ومحمد شريف.