نجلاء بدر بعد رفض إقامتها بمفردها في فندق: أنا مواطنة في البلد واحنا دولة قانون

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها توجهت إلى الساحل الشمالي لحضور افتتاح مشروع ما، وطلبت الإقامة في فندق هي والإعلامية إنجي علي؛ بسبب عدم مقدرتها على العودة إلى القاهرة بعد انتهاء الافتتاح في الـ11 مساء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أنها تواصلت مع صاحب المشروع وسألت عما إذا كانوا يستطيعون تدبير الإٌقامة لها في هذا الفندق أو في فندق آخر، مؤكدة أنهم ردوا عليها بتأكيد الحجز لها ولمدير أعمالها وللإعلامية إنجي علي.

وذكرت أنها توجهت إلى الفندق في الرابعة عصرًا وأخبرتهم بوجود حجز لـ4 غرف، ثم طلبت منهم الموظفة الموجودة تقديم بطاقة الرقم القومي وملء الاستمارات الخاصة بالدخول، قائلة إنها طلبت منهم بعد ذلك الانتظار لمدة ربع ساعة حتى تجهيز الغرف.

وأشارت إلى أنها بعد نصف ساعة فوجئت باعتذار صاحب المشروع لها عن وجود مشكلة ما ونقلها إلى فندق آخر، وهو ما دفعها للسؤال عن سبب الأمر، مضيفة أن المسؤول من شؤون الفندق أخبرها بأن الفندق مخصص للعائلات فقط.

وأكدت أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف، وردت على المسؤول بأنها سيدة متزوجة، متابعة: «رد عليا نصًا: (زوج حضرتك مش معاكي مينفعش تنزلي، مبينزلش عندنا راجل دون زوجته أو امرأة دون زوجها)».

ولفتت إلى أنها طلبت المغادرة فورًا، ثم اعتذر منها صاحب المشروع بسبب «قوانين الفندق»، رغم تأكيد إنجي علي أنها أقامت من قبل في نفس الفندق بمفردها لمدة أسبوع، مشيرة إلى أنهم حجزوا لهم في فندق آخر.

وأوضحت أنها سجلت الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بعدد من النساء فنانات وشخصيات عامة تعرضوا لنفس الموقف، معقبة: «هذه ليست واقعة نجلاء بدر، بل واقعة مصر والمصريين والستات، أنا مواطنة في البلد وإحنا دولة قانون، هل ده معناه إنه يسيء لنا؟ هل كده إحنا مسيئين؟ هل إحنا ممنوعين نتحرك ومحتاجين وصاية؟ وهل في عنصرية؟».

وقالت الفنانة نجلاء بدر إنها تعرض لموقف أشعرها بالغضب في أحد الفنادق أثناء محاولتها للاقامة فيه بمفردها، وفق ما كشفته عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك .

وأضافت نجلاء بدر فى المنشور: «الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا و قعدنا ساعة في إنتظار الغرف و بعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل.. يعني الراجل يروح بزوجته و الست تروح بزوجها».