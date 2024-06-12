«الحلم حلاوة» على المسرح القومي للأطفال في عيد الأضحى

يفتتح العرض المسرحي "الحلم حلاوة" عروضه بداية من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على المسرح القومي للأطفال، والعرض تأليف ياسر أبو العينين، وفكرة وإخراج مي مهاب.

وتدور فكرة العرض حول عروسة المولد والفارس من خلال حدوتة غير تقليدية تدور أحداثها في العصر الفاطمي.

وكان تم تقديم العرض ضمن الخطة التي أعلنها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، في مؤتمر المسرح المصري العام الماضي، والذي أقيم في الأول من يناير على المسرح القومي بالعتبة، والعرض من إنتاج المسرح القومي للأطفال، بقيادة الفنان عادل الكومي.

يشارك في بطولة العرض مارتينا عادل، وأحمد صبري غباشي، وحور أحمد، مجدي عبد الحليم، وسامر المنياوي، ومحمد خليل، ومحمد الشربيني، وخالد نجيب، وأحمد أبو الحسن، وعلي عماد، ودعاء حسام الدين، وهاني سمير، ومحمد شلقامي، وريم طارق، وأحمد سعيد، وياسمين علاء، وأحمد يحيى.

ويهدي مؤلف العمل الفنان ياسر أبو العينين العرض، أشعار الأغنية الوحيدة المُغناه بالفصحى، ويُغني الممثلين أحمد صبري غباشي ومارتينا عادل وحور أحمد أغاني العرض.

موسيقى وألحان هاني عبدالناصر، أشعار طارق علي، ديكور وأزياء وعرائس للدكتور فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عفيفي.