بلينكن: لن يُسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأنه لن يُسمح لحركة حماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: "نعمل على توفير مسار يهدف إلى وضع نهاية لهذه الحرب، ومن ثم إعادة إعمار غزة"، بحسب موقع "الجزيرة نت".

وأضاف: "الصفقة المطروحة على الطاولة تتطابق مع الصفقة التي اقترحتها حماس في السادس من مايو، ويمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حماس، بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر".

واستطرد: "سنواصل العمل مع شركائنا في قطر ومصر لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة، سنطرح خلال الأسابيع القادمة أفكارا لكيفية الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب".

وأوضح أنه لطالما كانت قطر شريكا من أجل التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى تقديم قطر أكثر من 400 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة، قائلاك "نعمل على زيادة تدفق المساعدات إلى غزة وحماية المدنيين وإطلاق الرهائن".

من جهته، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في المؤتمر الصحفي مع بلينكن "نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة وندعمه، ونعوّل على الدور الأمريكي وكافة الشركاء للضغط على الأطراف لوقف الحرب في غزة".

وأضاف "ناقشنا الرد الذي تسلمناه من حماس والفصائل الأخرى بشأن مقترح الصفقة.ملتزمون في قطر بجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف للحرب".

وأضاف "نوجه رسالة للجميع بأن كل يوم نخسره هو خسارة في الأرواح والأبرياء. ملتزمون مع شركائنا بجسر الهوة ومحاولة حل الفروقات كأفضل وسيلة لإنهاء الحرب".

واستطرد أن دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية تفضي لحل الدولتين.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مؤخرا مقترحا من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المندلعة من أكتوبر الماضي.