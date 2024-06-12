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ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قيمتها 1.22 تريليون جنيه.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

ووفقا للبنك للمركزي، شهدت معدلات السيولة بالقطاع المصرفي أكبر معدلات نمو خلال شهر مارس لتسجل 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024.

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.485 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023؛ وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.155 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.

أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.329 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، فيما سجلت أشباه النقود 7.612 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.