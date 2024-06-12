هل توقفت المصانع عن إنتاج الذهب عيار 14؟ رئيس الشعبة يوضح

نفى المهندس إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، الإعلان عن توقف المصانع عن إنتاج المشغولات الذهبية من عيار 14 بشكل نهائي.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، أن الشعبة لم تصدر أي قرار بوقف إنتاج عيار 14، مشيرًا إلى أن ما تم التأكيد عليه هو «أنه لم يلق قبول في الشارع المصري»، مقارنة مع عيارات أخرى مثل 21.

وأرجع ضعف الطلب على عيار 14 إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع تكلفة تصنيعه والتي تعد الأعلى بين جميع العيارات، بالإضافة إلى لونه «الباهت» الذي لا يتناسب مع البشرة المصرية، فضلا عن أن الثقافة المصرية في شراء الذهب ما زالت «استثمارية بحتة».

وأكد أن المصانع المصرية قادرة على إنتاج عيار 14 بكل سهولة في حال وجود طلب عليه، سواء من السوق المحلية أو الخارجية، لافتا إلى أن نسبة الذهب في هذا العيار هي 558 من 1000.

وأشار إلى أن صادرات مشغولات الذهب المصرية تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد توجه الدولة نحو زيادة صادراتها من المنتجات النهائية بدلا من الخام، لافتا إلى فتح أسواق جديدة في الإمارات وتركيا والسعودية وغيرها.