رئيس الحركة الوطنية: التنسيقية كيان رائد يتسم بالشفافية ونموذج مشرف للممارسة السياسية

تقدم حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة رؤوف السيد علي، بخالص التهاني إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها.

وأضاف رؤوف: "لقد أثبت هذا الكيان الشبابي منذ نشأته أنه عملاق في العمل السياسي، حيث أوجد بصمة فارقة وحيوية نابضة في المشهد السياسي المصري".

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد نموذجاً مشرفاً للممارسة السياسية الراقية والمتوازنة، حيث تجمع تحت مظلتها كافة التيارات والأفكار والأيديولوجيات.

وتابع: ساهمت التنسيقية بشكل كبير في إثراء الحياة الحزبية والديمقراطية في مصر، من خلال تقديم قيادات شابة وكوادر متميزة في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك في السلطة التنفيذية، هؤلاء الشباب استطاعوا بجدارة أن يثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على أن يكونوا قادة المستقبل لمصر.

كما نثمن الدور الذي تلعبه التنسيقية في مناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، وتقديم الحلول والمقترحات البناءة.

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي ان التنسيقية أصبحت كيان رائد يتسم بالشفافية والحرية في طرح ومناقشة الأفكار، مما يعزز التناغم والتكاتف بين أعضائها، ويؤكد أن مصلحة الوطن هي المعيار الأسمى الذي يحكم جميع أنشطتهم وتحركاتهم.



وأضاف:" نحن في حزب الحركة الوطنية المصرية نتابع بفخر واعتزاز التطور الملحوظ الذي حققته التنسيقية على مدى السنوات الست الماضية ولقد نجحت في صناعة وتقديم كوادر شبابية طامحة ومتفانية في خدمة الوطن، وأصبحت محركاً أساسياً وهاماً في المشهد السياسي والحزبي والنيابي والتنفيذي.

وفي هذه المناسبة، نتوجه بأسمى آيات التقدير والإعجاب لكل شباب التنسيقية، مع تمنياتنا لهم بمزيد من النجاح والعطاء المستمر للوطن كل عام وأنتم بخير، وكل عام ومصر بخير وازدهار.