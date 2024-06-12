ضياء السيد: خالد بيبو ناجح مع الأهلي والحديث عن الصفقات الجديدة غير طبيعي

يعتقد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، نجم الأهلي السابق، أن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي يؤدي دوره بشكل مميز، والحديث عن رحيله من القلعة الحمراء بسبب أزمات غرفة الملابس أمر غير متوقع، مؤكدًا أن إدارة الأهلي لا تتخذ القرارات بهذة الطريقة.

وأوضح ضياء السيد في تصريحات إذاعية أنه يتعجب من حديث البعض عن صفقات الأهلي الجديدة في هذا التوقيت في ظل ظروف مباريات الدوري العام، وقال إن الحديث عن صفقات الأهلي الجديدة أو الحديث عن اللاعبين الراحلين عن الأهلي في هذا التوقيت أمر غير طبيعي، وغير مقبول في ظل استمرار منافسات بطولة الدوري العام.

وتابع ضياء السيد: فريق الأهلي سيكون مضغوطا بسبب المباريات المتتالية في المرحلة المقبلة، ولابد من زيادة تركيز اللاعبين وعدم تشتيتهم بأمور جانبيه، خاصة أن المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم ستكون قوية.

ويستعد الأهلي لمباراته ضد فاركو في بطولة الدوري العام والمقرر لها الجمعة عند الساعة السابعة مساء على أرض ملعب استاد الجيش في برج العرب، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بكل مبارياته المؤجلة من أجل التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري العام.