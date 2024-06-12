لجان 6 أكتوبر تستقبل طلاب الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات

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فتحت مدرسة الإعدادية بالحي السابع منطقة 6 أكتوبر، أبوابها في الثامنة والنصف لدخول طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وشهد محيط المدرسة تواجد أولياء الأمور الذين ظلوا أمام اللجان حتى دخول ذويهم المدرسة، وافترش بعضهم الرصيف المقابل للمدرسة.

كما تواجد أفراد الشرطة لتنظيم عمليات دخول الطلاب والطالبات، بسهولة، بجانب وضع الحواجز الحديدية أمام المدرسة حتى لا يحدث تكدس للسيارات أمام المدرسة وتنظيم عمليات السير.

وأثناء دخول الطلاب، قام الإداريون بتفتيش الطلاب والتنبيه عليهم بعدم السماح بدخول أي متعلقات غير مصرح بها من قبل وزارة التربية والتعليم.