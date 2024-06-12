ارتفاع عدد ضحايا حريق بناية حي المنقف في الكويت إلى 43 حالة وفاة و48 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حريق بناية حي المنقف في الكويت إلى 43 حالة وفاة و48 مصابا، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، إن «ما حدث صباح اليوم في المنقف كارثة حقيقة بعد تسجيل 41 وفاة حتى اللحظة».

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الوزير قوله إن «الحادثة كان نتيجة لجشع وطمع أصحاب الشركات وأصحاب البنايات».

وأشار الوزير إلى أنه «أمر بحجز صاحب الشركة وصاحب البناية وحارسها والتحفظ عليهم لحين الانتهاء من التحقيق، كما أعطى أوامر للجهات المعنية للتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى لتلافي هذا النوع من الحوادث».

ولقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، جنوب الكويت.

وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، بأن 39 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر حريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدني والإسعاف تمكنا من إنقاذ 11 شخصا كحصيلة أولية.

وأشارت إلى أنها تلقت بلاغا بنشوب حريق في منطقة المنقف عند الساعة السادسة صباحا، فهرعت على إثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، حيث يجري انتشال الجثث والتعرف إلى هوياتها والبحث عن ناجين.

وأوضحت، أن فرق الإنقاذ عثرت على 35 حالة وفاة في أحد المباني السكنية، كما نقلت 15 مصابا إلى أحد المستشفيات، حيث توفي منهم 4 بعد وصولهم إلى المستشفى.

ولفتت إلى أن أغلبية الوفيات نتجت عن «الاختناق»، مبينة أنه لا يزال التحقيق جاريا في أسباب الحادث.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام كويتية عن أن المبنيين السكنيين المتضررين كانا مخصصين لإقامة عدد من العمال الأجانب.