نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف

عقد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، اجتماعًا موسعًا، بمدينة الحمام مع مسئولي مدن شرق مطروح (الحمام، العلمين، الضبعة)، وممثل عن جهاز مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة آليات التنسيق المشترك للتخلص من المخلفات الصلبة الناتجة عن الكثافات السكانية المرتفعة والأنشطة السياحية بالساحل الشمالي خلال فترة الصيف.

وحضر الاجتماع اللواء محمد الصحصاح، رئيس مدينة الحمام، وعبد السلام كويلة، نائب رئيس مدينة العلمين، ومدير مركز المعلومات بديوان عام المحافظة، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ومديري إدارات النظافة والإيرادات بمجالس المدن ومدير ادارة البيئة بجهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لضمان منظومة فعالة ومستدامة للتعامل مع المخلفات بما يحقق الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري لمحافظة مطروح، خاصة في ظل التزايد الكبير في عدد الزوار خلال الموسم الصيفي.

وعقب الاجتماع، قام نائب المحافظ بتفقد موقع التخلص الراهن الذي يتم به حالياً التخلص من المخلفات الناتجة عن مدينة الحمام، موجها بسرعة إيجاد موقع بديل مناسب بعيداً عن الكتلة السكنية؛ حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

كما تفقد نائب محافظ مطروح أعمال تنفيذ محور الربط الجديد لمدينة الحمام بطريق ماربيلا، والذي يُنفذ بطول ٣.٥ كيلومتر كمرحلة أولى، بتكلفة تصل إلى ١٨ مليون جنيه، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الحركة المرورية ودعم التنمية العمرانية بالمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة مطروح المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.