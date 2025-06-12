إسرائيل تنقل 6 من نشطاء السفينة مادلين إلى المطار تمهيدا لترحيلهم

نقلت السلطات الإسرائيلية، الخميس، 6 من نشطاء السفينة "مادلين" إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب وسط إسرائيل تمهيدًا لترحيلهم، فيما أبقت على اثنين رهن الاحتجاز.

وذكر مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول إن النشطاء المتوقع ترحيلهم اليوم هم من تركيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرازيل، وهولندا، ويبقى فرنسيان رهن الاحتجاز.

وقال: "بعد أكثر من 72 ساعة من الاحتجاز في إسرائيل عقب اعتراض سفينة "أسطول الحرية- مادلين" بشكل غير قانوني ليلة الأحد، 8 يونيو 2025، أبلغت سلطات الهجرة الإسرائيلية الطاقم الحقوقي في مركز عدالة الممثل عن المحتجزين، بأنه تم نقل 6 من المتطوعين حاليا إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم".

وأضاف المركز: "المتطوعون الستة المتوقع ترحيلهم اليوم هم: مارك فان رينس من هولندا، وشعيب أوردو من تركيا، وياسمين أجر من ألمانيا، وتياغو أفيلا من البرازيل، وريفا فيارد وريما حسن من فرنسا".

ولفت إلى أنه "يواجه الطاقم الحقوقي لمركز عدالة عوائق لزيارتهم في المطار قبل ترحيلهم".

وقال: "في المقابل، لا يزال اثنين من المتطوعين وهما باسكال موريراس ويانيس محمدي من فرنسا رهن الاحتجاز في سجن جفعون في الرملة، تحت إشراف مصلحة السجون الإسرائيلية، وينتظران ترحيلهما في مساء 13 يونيو (غدا الجمعة)".

وأضاف: "سيتم زيارتهما من قبل طاقم عدالة لاحقًا اليوم".

وكشف مركز "عدالة" النقاب عن أن "النشطاء تعرضوا أثناء احتجازهم لسوء المعاملة وإجراءات عقابية ومعاملة عدوانية، واحتُجز اثنين منهم لفترة في الحبس الانفرادي".

وقال المركز، إنه "احتجّ على هذه المعاملة اللاإنسانية لدى السلطات الإسرائيلية وطالب بوقفها من خلال طلبات مُتكررة".

وجدد "دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء بشكل فوري، سواءً لاستئناف مهمتهم الإنسانية في الوصول إلى غزة في ظل استمرار الإبادة، أو بهدف العودة إلى بلدانهم الأم".

وأكد المركز أن "استمرار احتجازهم وترحيلهم القسري يُعدّ غير قانوني ويُشكّل جزءًا من انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي".

وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلت فجر الاثنين، 12 ناشطا دوليا من السفينة "مادلين" بعد الاستيلاء عليها من المياه الدولية وهي في طريقها إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية.

وفي اليومين التاليين، أبعدت إسرائيل 4 نشطاء وقّعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، فيما رفض الثمانية التوقيع.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على الفور على بيان "عدالة".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.