 إيران: سنقيم منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 1:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إيران: سنقيم منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم

فيينا - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 12:00 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 12:00 م

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها ستقيم منشأة جديدة للتخصيب، بعد تصويت ضد ذلك في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في بيان إيران، أن المنشأة ستكون في "موقع آمن".

وأضاف البيان: "يجري التخطيط لإجراءات أخرى، وسوف يتم الإعلان عنها تباعا".

 

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