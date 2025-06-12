إيران: سنقيم منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم

الأكثر قراءة
النيابة العامة تحقق في فيديو زواج مصاب بمتلازمة داون من عروس قاصر بالشرقية
الشروق تنشر القصة الكاملة لمذبحة دار السلام بسوهاج: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر
استغلال الأرض لإصدار صكوك سيادية.. كيف سيؤثر ذلك القرار على الاستثمار؟
أب يشنق نفسه بعد إنهاء حياة أبنائه الثلاثة بسوهاج
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
قالت إيران، اليوم الخميس، إنها ستقيم منشأة جديدة للتخصيب، بعد تصويت ضد ذلك في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في بيان إيران، أن المنشأة ستكون في "موقع آمن".
وأضاف البيان: "يجري التخطيط لإجراءات أخرى، وسوف يتم الإعلان عنها تباعا".