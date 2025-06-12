إيران: سنقيم منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها ستقيم منشأة جديدة للتخصيب، بعد تصويت ضد ذلك في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في بيان إيران، أن المنشأة ستكون في "موقع آمن".

وأضاف البيان: "يجري التخطيط لإجراءات أخرى، وسوف يتم الإعلان عنها تباعا".