ارتفعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، في مؤشر آخر على استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وأفادت وزارة العمل، اليوم الخميس، بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس نسبة التضخم قبل قياس أسعار المستهلكين – بنسبة 2.6% في شهر مايو من عام 2024.
وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.1% خلال الفترة من أبريل حتى مايو، بعد انخفاضها بنسبة 0.2% في الشهر السابق.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1% بالمقارنة مع شهر أبريل، وبنسبة 3% بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2024.