 أمريكا.. ارتفاع أسعار المنتجين الشهر الماضي مع استمرار تراجع ضغوط التضخم - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 5:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أمريكا.. ارتفاع أسعار المنتجين الشهر الماضي مع استمرار تراجع ضغوط التضخم

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 4:34 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 4:34 م

ارتفعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، في مؤشر آخر على استمرار تراجع الضغوط التضخمية.

وأفادت وزارة العمل، اليوم الخميس، بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس نسبة التضخم قبل قياس أسعار المستهلكين – بنسبة 2.6% في شهر مايو من عام 2024.

وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.1% خلال الفترة من أبريل حتى مايو، بعد انخفاضها بنسبة 0.2% في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1% بالمقارنة مع شهر أبريل، وبنسبة 3% بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك