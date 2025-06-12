عائلة القذافي تصدر بيانا حول دخول هانيبال المحتجز في لبنان في إضراب عن الطعام

أعلنت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن نجله هانيبال المحتجز في لبنان قرر الدخول بإضراب عن الطعام، محملة السلطات اللبنانية المسؤولية القانونية والإنسانية عن صحته وسلامته.



وفي بيان لها، أوضحت عائلة معمر القذافي أن "ليبيا أرسلت مذكرة قانونية الى السلطات القضائية اللبنانية تتعلق بالتعاون بملف قضية الامام موسى الصدر وتوضيح الملابسات فيها حول احتجاز هانيبال القذافي".

وقالت عائلة القذافي إن "السلطات العدلية اللبنانية لم تُبدِ أي تجاوب فعلي مع هذه المذكرة حتى تاريخه، وتستمر في تجاهلها الواضح لهذا التعاون القضائي الرسمي، فيما تُلاحظ محاولات لاستغلال هذه القضية الإنسانية لأغراض سياسية بحتة، ومصالح آنية لا تمت بصلة إلى الحقيقة أو العدالة، مما حوّل القضية إلى وسيلة للعيش والاسترزاق السياسي"، معتبرة أن ذلك "أمر مؤسف".

وأضاف البيان: "قرر هانيبال القذافي الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه دون وجه حق، وعلى تجاهل الرد على المذكرة الليبية، وتمسكه بحقه في الحرية والعدالة".

وأردفت عائلة القذافي: "نحمّل السلطات اللبنانية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن صحة وسلامة هانيبال القذافي، وندعو الجهات الدولية والحقوقية إلى التدخل عاجلا لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان".

وأوقف هانيبال القذافي في سوريا العام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر عام 1978، ويواجه اتهامات تتعلق بـ "كتم المعلومات" دون أن تصدر ضده أحكام قضائية.

وفي أواخر يناير الماضي، ناشدت عائشة القذافي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عام 2015.