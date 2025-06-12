أكد إيهاب فارس، رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة، تنفذ تعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، لضمان سير الامتحانات بانتظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح فارس، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن اللجنة تناشد أولياء الأمور متابعة أبنائهم وتنبيههم بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية إلى لجان الامتحانات، تجنبًا لمحاولات الغش أو تسهيله، أو استخدام الوسائل التكنولوجية خلال الامتحان.

كما شدد على أهمية التزام الطلاب بقواعد الانضباط داخل اللجان، وعدم الإخلال بسير العمل، أو التعدي على المراقبين أو الزملاء بالقول أو الفعل، أو مساعدة الغير في أداء الامتحان، أو الانتحال، أو إخفاء أو تمزيق ورقة الإجابة أو العبث بها.

وأضاف أن أي مخالفة سيتم التعامل معها على الفور بتحرير محضر داخل اللجنة، وإجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية، مع إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع إعلان النتيجة النهائية.

من جانبه، أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أنه تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز والأحياء، لرفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتوفير وسائل التهوية والمياه، والتأكد من سلامة توصيلات الكهرباء الداخلية والخارجية، عبر تأمين أعمدة الكهرباء بجميع المدارس.

وأشار المحافظ إلى تجهيز استراحات للمراقبين المنتدبين من خارج المحافظة بما يليق بهم، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات خلال الامتحانات.

كما لفت إلى عقد اجتماع مع مسؤولي مديرية التربية والتعليم لتنفيذ تعليمات الوزارة، وتفعيل نظام كاميرات المراقبة بجميع المدارس، وربطها بغرفة عمليات المحافظة لضمان المتابعة اللحظية وسرعة التدخل عند الحاجة.



