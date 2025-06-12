وكيل تعليم قنا يوجه بالالتزام بالدقة في مواعيد فتح صناديق توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة



عقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعا عاجلا، بأعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل باليقظة والدقة في أداء المهام، خاصة فيما يتعلق بمواعيد التحرك وفتح صناديق الأسئلة، حرصًا على انتظام سير الامتحانات.

وجاء الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المديرية، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام ورئيس مركز التوزيع، وأحمد سليمان، مدير إدارة التعليم الثانوي، وأعضاء اللجنة الثلاثية، وذلك لتوضيح ضوابط العمل والمهام الأمنية والتنظيمية الموكلة لأعضاء المركز، خصوصًا فيما يتعلق بتأمين أوراق الأسئلة الاحتياطية والمرتدة.

وأكد "الصابر"، أن مندوب مركز التوزيع يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لضبط عملية الامتحان، مشددًا على ضرورة التحرك المبكر لضمان وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد قانونا.

ونوه بعدم استخدام أوراق إضافية داخل اللجان إلا بعد الرجوع لمركز التوزيع، وضرورة تحرير المحضر اللازم من قبل الملاحظين ومراقبي الأدوار، مع حصر الغياب بدقة في التوقيت القانوني المحدد.

واختتم الاجتماع، بفتح باب الأسئلة والاستفسارات من الحاضرين، حيث دعا وكيل تعليم قنا، أعضاء المركز إلى استشعار أهمية الدور المنوط بهم، والقيام به من منطلق الواجب الديني والوطني والأخلاقي، للمساهمة في التصدي لظاهرة الغش ومجابهة مروّجيه.

ووجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم الدعم الكامل لمديري الإدارات التعليمية وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة، لضمان انضباط وانتظام أعمال الامتحانات، وذلك خلال اجتماع موسع عقده صباح اليوم بمكتبه.