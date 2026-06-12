كينيونيس يحصد جائزة رجل مباراة افتتاح كأس العالم 2026

توج خوليان كينيونيس، مهاجم منتخب المكسيك، بجائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بعد تألقه في مواجهة جنوب أفريقيا التي أقيمت مساء الخميس على ملعب أزتيكا.

وسجل كينيونيس أول أهداف النسخة الحالية من المونديال بعد مرور تسع دقائق فقط على انطلاق اللقاء، ليساهم في فوز المنتخب المكسيكي بنتيجة 2-0 وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وكاد مهاجم القادسية السعودي أن يضيف هدفًا ثانيًا خلال الشوط الأول، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم.

وقال كينيونيس عقب تتويجه بالجائزة: "أنا سعيد ومتحمس بتسجيل هدفي الأول في كأس العالم، ومن المهم الاعتراف بما قام به اللاعبون لحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "شعرنا بدعم الجماهير خلال الأيام الماضية، ونحن مرتبطون، وهذا ما ظهر اليوم".

ويأتي تألق كينيونيس في المونديال بعد موسم مميز قدمه مع القادسية، حيث توج بجائزة هداف الدوري، كما حصد جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير.