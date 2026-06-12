انطلاق أعمال الجمعية العمومية العادية لأطباء الأسنان

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انطلقت فعاليات الجمعية العمومية العادية التي تنظمها النقابة العامة لأطباء الأسنان في مقر نقابة الأطباء بالقاهرة.

وبدأت الفعاليات في الثانية ظهرًا بعد غلق باب تسجيل الحضور، واكتمال النصاب القانوني بحضور 100 عضو.

وتتضمن أعمال الجمعية مناقشة عدد من البنود والملفات الإدارية والمالية والنقابية، في مقدمتها كلمة النقيب العام لأطباء أسنان مصر الدكتور إيهاب هيكل، والتصديق على محضر الجمعية العمومية العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025.

كما تشمل المناقشات عرض تقرير الأمانة العامة ومناقشة السياسة العامة للنقابة، ويقدمه الأمين العام الدكتور خالد صالح وعرض تقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية المقدمة من مجلس النقابة واعتمادها.