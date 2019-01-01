الصحة تبحث مع مدير «الصحة العالمية» دعم مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي

التقت وزيرة الصحة والسكان، تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جنيف، بسويسرا، لبحث تعزيز سبل التعاون.

وأوضحت الوزارة قي بيان لها، أن اللقاء تناول استعراض إنجازات الدولة المصرية في المجال الصحي ممثلة في مجهودات وزارة الصحة والسكان في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ونتائج المبادرات الصحية المختلفة وكذلك الخطة المستقبلية للمبادرات القادمة.

ووجهت الوزيرة الدعوة لمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لحضور الاحتفال العالمي الذي ستقيمه مصر للإعلان عن نجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وطلبت وزيرة الصحة دعم المنظمة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي" من خلال تفاعل المكاتب القُطرية والإقليمية للمنظمة، كما تم مناقشة عقد الاجتماع الأول الذي يضم 18 مديراً قُطرياً للمنظمة بالإضافة إلى ممثلي المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لأفريقيا.

ومن جهته وافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على حضور الاحتفال الدولي وإعلان مضي مصر قدماً في البدء بإجراءات الحصول على الشهادة الدولية للقضاء على فيروس "سي"، كما تم الاتفاق على حضور ممثل عن المنظمة للاجتماع المقام في الفترة من 17،18 يوليو 2019 لدعم ملف مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي.

ورحبت الوزيرة بموافقة المنظمة على دعم التوجه المصري للقضاء على فيروس "سي" في دول بأكملها والبداية بدولتي نيجيريا وباكستان كونهما من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بفيروس "سي".

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على المتابعة مع المنظمة وممثلها في مصر لضمان إتمام الخطوات اللازمة للحصول على شهادة القضاء على فيروس "سي" في أسرع وقت ممكن.

التتبع