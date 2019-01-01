انتقد حسام عاشور خيارات المدير الفني السابق لمنتخب مصر، خافيير أجيري لقائمة اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية.

وصرح عاشور عبر قناة الأهلي "الخيارات لم تكن منطقية أو مقنعة، ولم أفهمها، لقد تعرض عدة لاعبين للظلم باستبعادهم، لا أقصد الأهلي فقط بل لاعبين من أندية أخرى".

وتساءل قائد الأهلي "أين رمضان صبحي وكهربا وعبد الله جمعة ومحمد هاني وعمرو السولية من قائمة المنتخب في البطولة؟".

وواصل "طالما أن الخيارات غير منطقية، فكان من الطبيعي أن يظهر المنتخب بهذا الشكل في البطولة"، حيث ودع الفراعنة مونديال إفريقيا من دور ال١٦ بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

واستطرد حسام عاشور "بالطبع كنت أتمنى التواجد في منتخب مصر، فهو شرف كبير لأي لاعب، لكن لا أعلم سبب عدم استدعائي رغم عملي مع مدربين كبار في الأهلي، لم انضم سوى تحت قيادة بوب برادلي، أما باقي مدربي المنتخب يبدو أنه لم يكن يعجبهم طريقة لعبي".

ووجه حسام عاشور رسالة لزملائه الدوليين في منتخب مصر، متما تصريحاته "حظ أوفر لكم، بذلتم أقصى ما لديكم ولم يحالفكم التوفيق، لطالما مر عليكم مواقف صعبة وأنتم قادرون دائما على تجاوزها".

وتواجد من صفوف الأهلي في قائمة المنتخب بكأس الأمم الإفريقية كل من حارس المرمى محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن ووليد سليمان.