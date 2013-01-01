ميركل تتوجه إلى باريس لحضور استعراض عسكري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي

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تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور احتفالات العيد الوطني الفرنسي التي تقام بعد غد الرابع عشر من الشهر الجاري.

وسيشهد الزعيمان مع عدد آخر من زعماء الدول الاستعراض العسكري التقليدي الذي يقام في ساحة الشانزلزيه بباريس.

ويشارك اللواء الألماني الفرنسي المشترك بحوالي 500 جندي في احتفالات هذا العام.

تحيي فرنسا في 14 تموز/ يوليو من كل عام ذكرى الاستيلاء على سجن الباستيل الشهير في باريس في ذلك اليوم من عام 1789 وهو البداية الرمزية للثورة الفرنسية.

ويقام الاستعراض العسكري في ساحة الشانزلزيه منذ 1980.

وتشهد كل فرنسا في ذلك اليوم استعراضات عسكرية مبهرة وألعابا نارية فخمة.

تم التحضير للاحتفال السنوي المشهود بكل دقة وسيتم نقله على الهواء مباشرة بكامل تفاصيله عبر التلفزيون الفرنسي.

وتأتي احتفالات هذا العام مواكبة لمبادرة الدفاع الأوروبية، حيث دعا ماكرون أصحاب هذه المبادرة لحضور الاستعراض في باريس.

وقد دعي لحضور الاستعراض على سبيل المثال أيضا كل من رئيس الحكومة الهولندية مارك روته ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل، ورئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد إضافة إلى رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر.

كانت كل من فرنسا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية اتفقت العام الماضي على تشكيل قوة أوروبية للتدخل العسكري والمدني في أوقات الأزمات.

وتتيح هذه القوة عبر التعاون الوثيق بين قيادة أركان جيوش هذه الدول تدخلا عسكريا سريعا في مواقع الأزمات.

وبمناسبة مرور الذكرى الثلاثين لتأسيس اللواء الألماني الفرنسي يتوجه جنود من هذا اللواء المشترك الجنسية إلى باريس ثانية، وكانت المرة الأولى التي شاركوا فيها عام 2013.

يجلس زعماء الدول عادة على منصة ليشاهدوا الاستعراض العسكري.

ويركز الرأي العام على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الوقت الحالي بعد أن مرت خلال الأسابيع الماضية عدة مرات بنوبات رجفة خلال لقاءات علنية.

وبعد يوم من آخر نوبة رجفة أصابتها وهي إلى جوار رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه أمرت ميركل بوضع كرسيين خلال زيارة رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على هامش الاحتفالات العسكرية الشرفية.