طلاب «الثانوية الأزهرية» يؤدون امتحان «الكيمياء»

بدأ اليوم، طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي، أداء امتحان مادة «الكيمياء».

ويؤدي غدًا الإثنين طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، امتحان مادة «الصرف»، وطلاب معهد العلوم الإسلامية امتحان مادة «اللغة الأجنبية الثانية».

وبدأت الامتحانات في 21 يونيو لطلاب القسم العلمي، و22 يونيو لباقي الأقسام، وتنتهي في 25 يوليو لقسم العلوم الإسلامية والقسم الأدبي، وفي 6 أغسطس للقسم العلمي.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 - 2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.