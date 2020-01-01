هيئة فلسطينية: إصابة أسير مريض بالسرطان في سجون إسرائيل بفيروس كورونا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إصابة أسير فلسطيني في سجون إسرائيل بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر "46 عاما" من جنين في الضفة الغربية أصيب بفيروس كورونا ويقبع حاليا في مستشفى إسرائيلي.

وأضافت أنه بعد تأكد السلطات الإسرائيلية إصابة الأسير أبو وعر بفيروس كورونا تم عزله والأسرى في قسم رقم 2 في سجن "جلبوع" الذي كان يتم احتجازه فيه.

واعتبرت الهيئة أن "سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياة الأسرى".

وحملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المصاب بالفيروس في ظل خطورة حالته الصحية الصعبة والخطيرة، علما أنه يعاني من مرض السرطان منذ نهاية العام الماضي.