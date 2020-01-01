الجزار: 100 ألف وحدة سكنية بمشاريع «الإسكان الاجتماعي والبديل للعشوائيات ودار مصر»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عدد الوحدات السكنية بمجموع الافتتاحات التي تمت في مشاريع «الإسكان الاجتماعي ودار مصر والإسكان البديل للعشوائيات» يقارب الـ100 ألف وحدة، ضمن مليون وحدة سكنية يتم العمل بها على مستوى خطة الدولة في مستويات الإسكان المختلفة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «الأولى»، اليوم الأحد، أن مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وضعت الدولة في خطتها أن الأزمة غير محددة المعالم ولا يمكن أن تتوقف عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أنه تم العمل على المحافظة على سلامة وصحة العاملين بمواقع العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي المختلفة من خلال توفير واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتوازي مع استمرار العمل.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مصر تحقق إنجازات في أكثر من مؤشر خلال الفترة الحالية منها: السلامة على الطرق وإدارة وتنفيذ الأعمال.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.



