نسمات من الموسيقى الكلاسيكية فى ليلة صيف تألقت خلالها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة في الهواء الطلق، وشاركت به عازفة الفيولينة الأولى في أوركسترا الاتحاد الأوروبي الفنلندية لورا فيرتانين.

جسد الحفل مشهداً لرقي وتحضر الجمهور المصري الذي التزم بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الأمسية التي نجح الأوركسترا خلالها في خلق حالة حوار فني أبرز مهارات وإبداعات العازفين وتمكن ودقة قائده ليؤكد أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب رغم تعدد الثقافات، حيث تفاعل الحضور مع البرنامج الفني الذي تضمن عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين هي متتابعة بيرجننت لجريج، رومانس للڤيولينة والأوركسترا لبيتهوفن ومتتابعة لجورج بيزيه.