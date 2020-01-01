 حصيلة كورونا في الولايات المتحدة: 3.22 مليون إصابة و134430 وفاة - بوابة الشروق
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حصيلة كورونا في الولايات المتحدة: 3.22 مليون إصابة و134430 وفاة


نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 12:32 ص

(د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت بنسبة 3ر2% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس إلى 22ر3 مليون حالة حتى الساعة 0316 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 401029 حالة، بزيادة 2ر0% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 9ر7% في عدد الحالات منذ أمس ليصل الإجمالي إلى 54699 حالة.

وفي المقابل سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ 96 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.


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