التزام بوضع بوابات التعقيم ومصدات حديدية أمام لجان الثانوية العامة بالمنيا

واصل اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، امتحاناتهم لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، في مادة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب القسم العلمي، مع الالتزام بالدخول من خلال بوابات التعقيم، ومصدات حديدية أمام الأبواب، ومنع وقوف السيارات أمام اللجان.

وتوافد طلاب الثانوية العامة بصحبة ذويهم في ساعة مبكرة عن موعد انطلاق الامتحانات، وجلس الطلاب على الأرصفة في مقابل اللجان لعمل المراجعات النهائية قبل بدأ الامتحان.

فيما قامت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الامتحانات، بمنع وقوف السيارات بالقرب من لجان الامتحانات كذلك تم تقديم التعليمات لأولياء الأمور بالابتعاد عن اللحان، وانتظار أبنائهم بعيدا عنها.

وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية رفعت درجة الاستعداد لبدء انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لليوم الثالث على التوالي، وأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية هذا العام يبلغ 25 ألفا 520 طالباً وطالبة، يؤدون الامتحانات إلكترونيا، و9004 طلاب وطالبات يؤدون الامتحانات الورقية موزعين على 86 لجنة، منها 24 لجنة يؤدى بها الطلاب الامتحان ورقيا، و62 لجنة يؤدى الطلاب الامتحان إلكترونيا.

وأشار الرشيدى، إلى توزيع وتسليم بوابات التعقيم الإلكترونية، ووجه بضرورة تمركز نقاط طوارئ، موزعة على مراكز المحافظة، لمتابعة صيانة تلك البوابات بصفة مستمرة.

من ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المحافظة استعدت لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وتم تزويد المدارس، التى ستجرى بها الامتحانات، بالمستلزمات الطبية والأدوات الوقائية ومواد التطهير والتعقيم، وكواشف الحرارة، وكذلك تعقيم ورش جميع اللجان.