إثيوبيا وروسيا توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، توقيع إثيوبيا وروسيا اتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري.



وعقدت إثيوبيا وروسيا قبل أيام منتدى التعاون الفني العسكري الإثيوبي الحادي عشر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وأوضحت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أن المناقشات تشمل تعزيز التعاون العسكري والتكنولوجيا والمهارات والمعرفة العسكرية لإثيوبيا.



وأشار نائب مدير التعاون الفني العسكري الروسي بونتشوك أناتولي، إلى العلاقات الدبلوماسية القوية بين البلدين، و"تلقى الكثير من أفراد قوات الدفاع الإثيوبية تدريبات عسكرية في روسيا".