استقرت الشركة المنتجة لفيلم "الأنس والنمس" للنجم محمد هنيدي على موعد طرحه النهائي، بعد طول انتظار ولعدة تأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي في ٤ أغسطس المقبل، حيث طرحت الشركة المنتجة للفيلم أخيرًا الأفيشات الخاصة به.

الفيلم يدور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير.