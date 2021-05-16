 وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الناتو تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الناتو تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 12:48 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 12:48 م

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الاثنين ببروكسل، مباحثات مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي ⁧‫"الناتو‬⁩"، ‫ينس ستولتنبرج.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن شكري وستولتنبرج بحثا ‬⁩خلال اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات من بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويزور شكري حاليًا العاصمة البلجيكية بروكسل؛ حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من نظرائه الأوروبيين ومسئولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشاركته في إفطار عمل مع وزراء خارجية أوروبا.

ومن المقرر أن يسلم شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.


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