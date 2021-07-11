جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 186 مليونا و762 ألفا و453 حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 186 مليونا و762 ألفا و453 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و30 ألفا و918 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و853 ألفا و948 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 607 آلاف و156 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و837 ألفا و222 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 408 آلاف و40 حالة.