ضبط 43 شيكارة دقيق بلدى وتحرير 8 محاضر وزن للمخابز بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.



وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي يفيد بتمكن المحاسب سعيد المهندس مدير ادارة تموين كفر الدوار.



وتمكنت الحملة برئاسة مصطفى غريب رئيس قسم الرقابة برفقة خالد سعيد المفتش بالإدارة، من ضبط مخبز تصرف في 35 شيكارة دقيق بلدي مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة وبيعها في السوق السوداء، وضبط مخبز بلدي مدعم جمع 8 شكاير دقيق بلدي مدعم وذلك لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق هامش ربح غير مشروع.



كما تمكنت الحملة من ضبط 6 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 18.10 جرام في الرغيف الواحد، و2 مخبز بلدي ينتجان خبزا غير مطابق للمواصفات.



تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.