محافظ مطروح: توريد عدد كبير من الأجهزة الطبية لمستشفيات المحافظة للارتقاء بالمنظومة الطبية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة؛ للاستجابة السريعة والتعاون في الارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح، مع دعمها بعدد من الأجهزة الطبية وغير الطبية بعد جولته الميدانية خلال إجازة وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك.

وتفقد عبد الغفار خلال زيارته المحافظة، المستشفيات ونقاط الإسعاف، والوقوف على مدى الاحتياجات اللازمة لتقديم مزيد من الخدمات الطبية، وتحسين الخدمة الصحية لأهالي مطروح وزائريها.

واستقبلت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، عددا كبيرا من الأجهزة الطبية وغير الطبية تم الدفع بها من وزارة الصحة؛ لدعم عدد من المستشفيات بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الأجهزة الطبية وغير الطبية التي تم توريدها من وزراة الصحة لمستشفى الضبعة المركزي تتضمن ٢٠ ترولي نقل مرضى، ٩ أجهزة مونيتور مراقبة مريض، وجار وصول ٢ جهاز رسم قلب،١٥٠ كرسي انتظار.

كما تسلم مستشفى الحمام المركزي، ١٠ ترولي لنقل مرضى، ٨ أجهزة مونيتور مراقبة مريض، ١١ سرير عناية مركزة،٤ أجهزة رسم قلب، جهاز دياثيرمي، فرش كامل لسكن الأطباء بالمستشفى.

أما مستشفى مطروح العام، فجرى تدعيمه بجهاز منظار جهاز هضمي، ١٠ أجهزة منظار حنجري أطفال، 15 منظار حنجري كبار، ١٠ أجهزة رسم قلب، ٧ أجهزة شفاط جراحي، لأول مرة بمطروح جهاز رسم عصب وعضلات، ٢٠٠ كرسي انتظار، فرش كامل لسكن الأطباء بالأجهزة الكهربية.

وتم تزويد مستشفى النجيلة المركزي بفرش كامل لسكن الأطباء لتحقيق الاستقرار للاطباء والمرضى،كما تم دعم مستشفى الاطفال بمطروح بعدد ٧ أسرة عناية مركز للأطفال شاملة أجهزة التنفس الصناعي والمونيتور.

واضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه سيتم التدخل السريع لحل مشكله المصاعد؛ لتيسير نقل المرضى إلى الأدوار العليا بالمستشفيات.