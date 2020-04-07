فيديو: شاهد محمد فؤاد يغني لحملة 100 يوم صحة

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سجل الفنان الكبير محمد فؤاد أغنية خاصة بحملة ١٠٠ يوم صحة التي دشنتها وزارة الصحة مؤخرا في جميع أنحاء الجمهورية.

وتنشر "الشروق" عبر صفحتها على فيسبوك فيديو قصير من تسجيل الأغنية للفنان محمد فؤاد.

تعليق فؤاد على مشاركته في الحملة:

عبر الفنان محمد فؤاد، عن سعادته بدعمه مبادرة «100 يوم صحة» بأغنية للحملة، ووصف نفسه بالمحظوظ لدعمه المبادرة.

وكتب محمد فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «محظوظ بدعمي لمبادرة قومية ضخمة زي ١٠٠ يوم صحة اللي بتحصل دلوقتي في مصر».

ما هي حملة 100 يوم صحة؟

انطلقت حملة 100 يوم صحة يوم 25 يونيو الماضي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم 485 ألفا و15 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» مساء أمس الثلاثاء 11 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 15 ألفا و433 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 38 ألف زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ8 آلاف و59 طفلا، فيما قدمت الحملة 43 ألفًا و578 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.