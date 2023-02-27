مانولوفيتش يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون بالدوري

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره المقاولون العرب على ستاد الإسكندرية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة اليوم كما يلي:

صبحي سليمان في حراسة المرمى

الدفاع: محمد فارس، محمد صالح، مصطفى إبراهيم، أحمد فهد

خط الوسط: ساليفو، عبدالغني محمد، ناصر ناصر

الهجوم: محمد محمود، إسلام عبد النعيم، مابولولو.