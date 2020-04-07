البورصة تعاود الهبوط

عاودت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الأربعاء، وتراجع المؤشر الرئيسي بعد جلستين من الصعود الملحوظ.

وانخفض المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى17144 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد حقق مكاسب ملحوظة في جلستي الإثنين والثلاثاء حيث كسب 2.5%، و 1.1%، على التوالي، وخسر في جلسة الأحد نسبة تقترب من تلك الأرباح.

وجاءت الخسائر المحدودة رغ ما أعلنته رئيس مجلس الوزراء عن نجاح برنامج الطروحات تحصيل نحو ملياري دولار.

وتوقع أحد بنوك الاستثمار أن يشهد المؤشر الرئيسي حركه ارتدادية، يعيد فيها اختبار مستوى المقاومة الأول عند 17200 نقطة، ويليه مستوى 17600 نقطة.

وقال البنك: "نُبقي على رؤيتنا الفنية طالما استمر التداول أعلى مستوى الدعم الرئيسي 16555 نقطة".