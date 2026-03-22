الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، أنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.

صرَّح بذلك المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم اعتراض وتدمير خمس مسيّرات في المنطقة الشرقية، كما رصدت إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، منوهة إلى اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.