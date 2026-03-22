إيران تتكتّم على هوية القائم بأعمال وزير الاستخبارات

- السلطات الإيرانية أعلنت تعيين قائم بأعمال، دون الكشف عن اسمه، خلفا لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب الذي قُتل في هجمات أمريكية إسرائيلية

أعلن نائب رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة الإيرانية مهدي طباطبائي، عن تعيين قائم بأعمال وزير استخبارات، خلفاً لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، الذي قُتل في هجمات أمريكية إسرائيلية.

وجاء إعلان طباطبائي هذا، في تدوينة له، الأحد، على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأضاف طباطبائي أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً، دون أن يفصح عن هوية المُعيّن الجديد.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أعلن مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب يوم 18 مارس الجاري.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.