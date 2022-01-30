لافروف: موسكو مهتمة بتطبيع الوضع في منطقة الخليج العربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو مهتمة بتطبيع الوضع في منطقة الخليج وتعتزم بذل ما بوسعها لمساعدة الدول العربية وإيران على إيجاد الحلول اللازمة.

وأكد لافروف في رده على سؤال مراسل «RT العربية»، حول المصالحة السعودية الإيرانية وموضوع الأمن في منطقة الخليج في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب محادثات في موسكو مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، قائلا: «روسيا مهتمة بكل الطرق الممكنة بتطبيع الوضع في منطقة الخليج، لقد عززنا مبادراتنا لسنوات عديدة، ونعرضها على زملائنا وأصدقائنا للمناقشة مع مراعاة تعليقاتهم. على مدى العامين الماضيين، لقد جمعنا خبراء وعلماء سياسيين من دول عربية وإيران، وهم إيجابيون تماما، لقد قدروا جهودنا وقدموا ​​العديد من الملاحظات المفيدة، ولكن، بالطبع، نشاطنا هذا لا يمكن إلا أن يساعد في تهيئة الظروف لحل عملي للقضايا الأمنية في منطقة الخليج لأن الاتفاقيات يجب بالطبع، أن تتوصل إليها الدول نفسها».

وأوضح لافروف أن «استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتي ساعد فيها أيضا أصدقاء عمانيون، وإضفاء الطابع الرسمي عليها في الصين، يعد خطوة مهمة للغاية نحو تهيئة الظروف اللازمة».

وأضاف: «لا يزال هناك الكثير من المهام التي تنتظرنا، بما في ذلك التطبيع الكامل وغير المشروط بين جميع الدول العربية وإيران، وبعد ذلك بالطبع، سيكون من الضروري اتخاذ تدابير إضافية لبناء الثقة المتبادلة، وضمان الشفافية فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، وبالطبع يجب التعاون في هذه الأمور».

وأشار لافروف إلى أنه «لا تزال هناك أمور كثيرة تتطلب اهتمام كل الدول نفسها، وخاصة من أولئك الذين يهتمون بصدق بمساعدتهم على إيجاد مثل هذه الحلول».

واختتم حديثه قائلا: «روسيا، بالطبع، واحدة من تلك الدول المهتمة بالمساعدة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة أصدقائنا».